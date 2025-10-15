Brilhante Dias: "Um Governo minoritário deve avançar com o seu primeiro Orçamento"

Perante as sucessivas eleições nos últimos anos e o facto de o presidente da República estar na reta final do mandato, "essa compreensão do quadro e do contexto político faz-nos pensar que um Governo minoritário, ainda minoritário, deve avançar com o seu primeiro Orçamento", considera. O líder do PS anunciou na última madrugada uma "abstenção exigente" no Orçamento de Estado, em nome da estabilidade, mas Eurico Brilhante Dias avisa que a estabilidade não é um valor absoluto.

"A segunda dimensão é que o fazemos não considerando a estabilidade um valor absoluto", avisa, pois "a estabilidade é um valor em políticas públicas, mas" e também o "último ano de execução do Plano de Recuperação e Resiliência".Questionado sobre se considera que a posição tomada durante a noite na Comissão Nacional Política do PS é semelhante à do ano passado, quando o PS também se absteve, Brilhante Dias defende que o quadro político é diferente.José Luís Carneiro avisou que o voto final vai depender do que for discutido na especialidade. O PS quer apresentar um "caminho alternativo", diz Brilhante Dias, mas avisa esta manhã na Antena 1 que o Governo deverá deixar à margem assuntos nos quais há divergências de fundo para manter-se a abstenção.