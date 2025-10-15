Política
Orçamento do Estado 2026
Brilhante Dias: "Um Governo minoritário deve avançar com o seu primeiro Orçamento"
Gonçalo Costa Martins - Antena 1 (arquivo)
Compreendendo o momento político do país, o líder parlamentar do PS considera que o Governo deve ter espaço para apresentar o primeiro Orçamento do Estado desta legislatura.
Perante as sucessivas eleições nos últimos anos e o facto de o presidente da República estar na reta final do mandato, "essa compreensão do quadro e do contexto político faz-nos pensar que um Governo minoritário, ainda minoritário, deve avançar com o seu primeiro Orçamento", considera.O líder do PS anunciou na última madrugada uma "abstenção exigente" no Orçamento de Estado, em nome da estabilidade, mas Eurico Brilhante Dias avisa que a estabilidade não é um valor absoluto.
"A segunda dimensão é que o fazemos não considerando a estabilidade um valor absoluto", avisa, pois "a estabilidade é um valor em políticas públicas, mas a nossa abstenção exigente, neste caso, é uma abstenção que sinaliza o contexto político" e também o "último ano de execução do Plano de Recuperação e Resiliência".
Questionado sobre se considera que a posição tomada durante a noite na Comissão Nacional Política do PS é semelhante à do ano passado, quando o PS também se absteve, Brilhante Dias defende que o quadro político é diferente.
José Luís Carneiro avisou que o voto final vai depender do que for discutido na especialidade. O PS quer apresentar um "caminho alternativo", diz Brilhante Dias, mas avisa esta manhã na Antena 1 que o Governo deverá deixar à margem assuntos nos quais há divergências de fundo para manter-se a abstenção.
"O PS entendeu, pela voz do secretário-geral, definir um conjunto de condições para viabilizar neste quadro, ainda assim, o orçamento com a abstenção", contando a legislação laboral, questões sobre a Lei de Bases da Saúde e também sobre a Segurança Social.