Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil ME na defesa

"Propusemos o SAFE [Instrumento de Ação para a Segurança da Europa], a nossa iniciativa de aquisição conjunta, há menos de um ano, e [...] temos agora os planos dos Estados-membros. Planeamos aprovar metade deles já esta semana", anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em declarações a um pequeno grupo de jornalistas em Bruxelas, incluindo a Lusa.

Fontes europeias indicaram à Lusa que em causa estão oito países, de 18 candidatos, cujos planos deverão ter `luz verde` na próxima quarta-feira, sendo eles Portugal, Roménia, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Espanha e Croácia.