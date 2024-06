Bugalho diz que seria "irresponsabilidade e descortesia democrática" comentar caso judiciais

No final de uma visita a uma empresa de dispositivos médicos em Penafiel (Porto), no distrito do Porto, Sebastião Bugalho foi questionado sobre as buscas realizadas pela Polícia Judiciária no Ministério da Saúde, no hospital de Santa Maria e à casa de Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde de Marta Temido, cabeça de lista do PS às europeias e ex-ministra do setor.

"Eu estou aqui por razões que me enchem o coração enquanto português e europeu, não vou contaminar a visita com controvérsias e comentários sobre uma investigação que está em curso, que está em segredo de justiça e que ainda por cima envolve uma pessoa que está a disputar esta eleição. Seria uma descortesia democrática e nós não vamos contribuir para isso", afirmou.

Questionado sobre o "timing" da investigação, a poucos dias das eleições europeias de domingo, Bugalho também não fez comentários diretos, dizendo apenas: "O que me parece claro é que, num Estado de direito, a justiça e a política estão separadas. Existe separação de poderes".

Perante a insistência dos jornalistas se será "uma coincidência" a divulgação pública desta investigação na reta final da campanha, voltou a recusar fazer "considerações sobre investigações que estão em curso".

"Percebo a insistência, não vou fazer nenhum comentário sobre nenhuma investigação em curso sobre nenhuma candidatura", disse.

SMA // SF