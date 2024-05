Bugalho ouve críticas à saúde em dia de apresentação de plano

"Não deixa de ser uma coincidência feliz que o Governo da AD apresente hoje o plano de emergência da saúde para que estas pessoas, que precisam tanto de respostas, finalmente as tenham", afirmou Sebastião Bugalho aos jornalistas, durante uma visita ao Mercado do Livramento.

O cabeça de lista da AD às europeias foi recebido entusiasticamente por vendedores e pessoas que andavam às compras e que, entre muitos beijinhos, abraços e `selfies`, lhe garantiram o seu voto no próximo dia 09.

"As pessoas estão felizes de nos ver, mas não estão tão felizes com as dificuldades que estão a passar", sendo a saúde uma das suas preocupações, lamentou.

Sebastião Bugalho mostrou-se convicto de que o plano de emergência para a saúde poderá resolver problemas como o da falta de médico de família: "Eu não acredito, tenho a certeza"