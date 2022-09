Buscas no Conselho de Ministros. Governo garante "total cooperação com as autoridades"

O Governo confirmou que decorreram esta quinta-feira buscas na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. "Essas buscas foram ao nível dos serviços, não incluíram buscas em gabinetes de membros do Governo", adiantou o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, dizendo haver uma "total cooperação com as autoridades".