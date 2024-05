André Ventura fez esta quarta-feira campanha pelo Chega sem o cabeça de lista, António Tânger Correia. O líder do partido diz apenas que houve um imprevisto e nada mais acrescenta para justificar a ausência do candidato.

Na arruada em Beja, Ventura desvalorizou as buscas no Parlamento Europeu que envolvem o antigo assistente parlamentar de um eurodeputado alemão do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha.



Garante que o suspeito não pertence ao grupo político do Chega. E quanto à investigação sugere que quem seja subornado pela Rússia seja imediatamente detido.