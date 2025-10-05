Cabeça de lista do PS à Câmara do Porto diz ser cedo para pensar em coligações

Em declarações aos jornalistas à margem de uma ação de campanha na Ribeira, onde teve a companhia da presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, o cabeça de lista do PS não quer, para já, falar em coligações, alegando não querer "condicionar o voto dos eleitores".

"Agora é mesmo a altura dos portuenses decidirem quem é que querem ter na câmara. Há duas coisas que as pessoas sabem sobre mim: primeiro, sabem que eu não deixo o Porto. Eu sou sempre do Porto e fico sempre no Porto a trabalhar pelo Porto. Segundo, sabem que eu sou uma pessoa de diálogo, uma pessoa capaz de se entender com os outros", disse.

E acrescentou: "até a maneira como constituí as listas e os apoios que arranjei provam que eu sou uma pessoa de diálogo, que será capaz de governar com estabilidade, qualquer que seja o resultado das eleições".

Manuel Pizarro mostrou-se também curto de palavras quando convidado a comentar as acusações de "despesista" e de alegada falta de "caráter" feitas pelo candidato independente Filipe Araújo ao cabeça de lista da coligação PSD-CDS-Il, Pedro Duarte num entrevista ao Observador.

"Acho que uma campanha pela positiva é melhor. Mas é caso para dizer, na relação entre o PSD e Filipe Araújo, o ditado popular, zangam-se as comadres, sabem-se as verdades", respondeu Manuel Pizarro.

O dia de campanha do candidato começou com um passeio de bicicleta entre o Forte de S. João Baptista (Foz) e o Cais da Estiva (Ribeira), numa extensão de quatro quilómetros, e que Manuel Pizarro afirmou dizer que "comprovou o que já sabia": "a cidade do Porto não tem condições boas para percursos cicláveis e não há nenhuma razão para que não os tenha".

"É preciso mais iniciativa, dar prioridade efetiva aos passeios cicláveis. Quando os passeios onde se pode andar de bicicleta são partilhados com o trânsito, estamos inseguros e perturbamos o trânsito automóvel. Não é bom nem para quem anda de bicicleta, nem para quem anda de carro. Nós temos que ser mais audazes a criar passeios para as pessoas poderem usufruir desta cidade extraordinária", defendeu.

Na sua intervenção na ação de campanha, a autarca de Paris deixou um forte apoio ao candidato, lembrando que ganhou quatro eleições para a câmara da capital francesa e que "já sente o cheiro da vitória de Pizarro no Porto".

"Manuel, tu és a cidade do Porto, toda a cidade do Porto", afirmou.

Manuel Pizarro anunciou ainda que na última semana de campanha terá uma manhã para mostrar os terrenos onde quer construir as prometidas cinco mil habitações a rendas acessíveis.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU - coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro - coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto - independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas realizam-se no dia 12.