"Caiu um Governo". Pedro Nuno exige esclarecimentos ao Ministério Público

Foto: Filipe amorim - AFP

Pedro Nuno Santos exige mais esclarecimentos por parte do Ministério Público. Em causa está o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que diz não ter encontrado qualquer indício de crimes na Operação Influencer e ter decidido que as suspeitas que recaem sobre António Costa se baseiam em especulações. O líder do PS recorda que este caso teve consequências gravosas para o país fazendo cair um governo de maioria absoluta.