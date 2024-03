Declarações feitas à chegada a Roma, onde o primeiro-ministro vai participar no Congresso do Partido Socialista Europeu.



Neste encontro, deverá ser eleito Nicolas Schmit como candidato da família socialista às próximas eleições europeias.



António Costa confirma que vai entrar na campanha eleitoral em Portugal, o que poderá acontecer já este sábado, num comício no Porto.