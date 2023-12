O líder parlamentar do Partido Socialista apoia José Luís Carneiro. Eurico Brilhante Dias considera que é o candidato a secretário-geral do partido com melhores condições para vencer as legislativas.

Em campanha para as diretas no PS, José Luís Carneiro falou do Governo de Passos Coelho para criticar os cortes a salários e pensões. Pedro Nuno Santos diz que o líder do PSD continua agarrado ao passado.