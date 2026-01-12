Campanha para as eleições presidenciais entra na reta final

Telejornal | 12 de janeiro de 2026

Em Lisboa e no Porto inscreveram-se para o voto antecipado 218 mil eleitores.



Esta é a 11ª eleição em democracia, desde 1976, para a Presidência da República.



O interior do país é a escolha da maioria dos candidatos às eleições presidenciais esta segunda-feira, dia que marca o arranque das caravanas para a reta final da campanha.. Só na capital votaram mais de 27 mil pessoas.O presidente cessante votou igualmente no domingo., acarretando uma oportunidade de mudança.Cerca de 11 milhões de eleitores são chamados a pronunciar-se no próximo domingo. Estas são as eleições presidenciais com o maior número de candidatos de sempre. São 11 os nomes nos boletins de voto.Ao nono dia da campanha, três candidatos rumam a Vila Real: André Ventura, Luís Marques Mendes e António José Seguro.O líder do Chega passará ainda por Mirandela, no distrito de Bragança.Depois de contactos com a população na Feira de Paredes, na Área Metropolitana do Porto, Marques Mendes almoça em Vila Real, seguindo depois para a Santa Casa da Misericórdia de Vila Pouca de Aguiar.Seguro terá duas ações de campanha em Vila Real – uma visita ao Conservatório local e uma arruada. O candidato apoiado pelo PS começa, todavia, o dia em Barcelos. A última escala na agenda é Bragança.João Cotrim Figueiredo andará, por seu turno, pelo distrito de Castelo Branco, começando o dia na Feira Municipal do Fundão.Pelo Centro vai estar Henrique Gouveia e Melo, que inicia o dia de campanha na Feira de Espinho e fará uma descida do Rio Paiva, em Arouca. O antigo chefe do Estado-Maior da Armada vai estar ainda em Coimbra e jantará em Alcobaça, já no distrito de Leiria.Em Lisboa, estão Jorge Pinto e Catarina Martins. O candidato apoiado pelo Livre visita a Casa Qui e a Comunidade Energética de Telheiras e a ex-coordenadora do Bloco de Esquerda vai ao Campus Solar, o projeto-piloto agrovoltaico da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e ao Laboratório do Futuro da mesma instituição.O sindicalista André Pestana escolheu Matosinhos para uma ação sobre habitação.O candidato apoiado pelo PCP, António Filipe, ruma a Elvas para uma visita à Estação Nacional de Melhoramento de Plantas e a Campo Maior, para um almoço com apoiantes. Estará depois em Évora.Em Portalegre está Humberto Correia com uma iniciativa na Praça do Rossio.