Candidatura de Cotrim assume que segunda volta é improvável, mas não impossível

"É improvável, mas não impossível a passagem de João Cotrim Figueiredo à segunda volta das eleições presidenciais e, por isso, a prudência aconselha-nos a aguardar serenamente pelos resultados", afirmou o ex-vice-presidente do Tribunal Constitucional.

Numa declaração curta, de menos de um minuto e sem direito a perguntas, Gonçalo Ribeiro Almeida considerou que as primeiras projeções indicam que há um claro vencedor na primeira volta e um candidato cuja passagem à segunda volta está assegurada que é António José Seguro.

O candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal já deu os parabéns a Seguro, candidato apoiado pelo PS, confidenciou.

"Houve nesta candidatura uma capacidade de mobilização cívica notável, sem precedentes na política portuguesa e, isso, em si mesmo encerra uma aspiração de uma parte importante do eleitorado português de renovação política", disse Gonçalo Ribeiro Almeida.

Quando foram conhecidas as primeiras projeções ouviram-se no quartel-general de Cotrim Figueiredo aplausos por duas vezes, uma pela possibilidade de passar a uma segunda volta e outra pelo resultado de Marques Mendes que surgia em quarto lugar.

Cotrim Figueiredo, que chegou acompanhado de um dos quatro filhos à unidade hoteleira onde está a passar a noite eleitoral, não quis prestar declarações à entrada seguindo, em passo acelerado, em direção ao elevador onde, quando questionado sobre se estava confiante, respondeu apenas muito.

Durante a campanha eleitoral, Cotrim Figueiredo insistiu, sobretudo na última semana, de que ter Seguro e Ventura numa eventual segunda volta seria uma "tragédia".

Além disso, o antigo líder da IL, que apelidou Seguro de "sono" e Ventura de "pesadelo", advertiu que se estes dois candidatos passassem a uma segunda volta o próximo Presidente da República seria Seguro, porque Ventura "perderia com todos".