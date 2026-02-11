Carlos Moedas passa a ter maioria absoluta com vereadora que se desfiliou do Chega

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, vai passar a governar com maioria absoluta, ao delegar competências na vereadora independente Ana Simões Silva, ex-Chega, que passará a regime de tempo inteiro, anunciou esta quarta-feira o município.



"Com esta alteração, que resulta na formação de uma maioria absoluta com nove eleitos (num total de 17), serão reforçadas as condições para a governação estável e coesa da autarquia, permitindo ao executivo liderado por Carlos Moedas concretizar o programa sufragado pelos lisboetas para o quadriénio 2025-2029", é referido.

A independente Ana Simões Silva vai assumir competências nas áreas da saúde e do sesperdício alimentar e "no âmbito do grupo de trabalho responsável pelas candidaturas a projetos europeus".





