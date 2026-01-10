Carneiro acusa Cotrim de impreparação e Ventura de romper com Constituição

Num almoço da candidatura de António José Seguro na Póvoa do Lanhoso, Braga - que reúne 700 pessoas na maior mobilização da campanha de Seguro -, José Luís Carneiro subiu ao púlpito com críticas a dois dos opositores do candidato apoiado pelo PS.

"António José Seguro é essa garantia de um Presidente para todos. Há mesmo um candidato que afirma que não quer ser o candidato de todo os portugueses. O que é que está a fazer nesta candidatura alguém que quer romper com a Constituição", criticou, numa referência a André Ventura, sem dizer o nome do líder do Chega e candidato presidencial.

O líder do PS apontou depois a mira ao candidato apoiado pela IL, João Cotrim Figueiredo, acusando-o de ter pretendido colocar o Governo "sob tutela política do Presidente da República" quando disse que apoiaria o executivo "sob condições".

"Ou seja, de uma penada atingiu e feriu o principio da separação de poderes fundamental na nossa Constituição e em relação ao qual mostra que não está preparado para o desempenho dessa função política", acusou

Sobre este tema, Montenegro estranhou o silêncio do primeiro-ministro, Luís Montenegro, questionado como é que "não reage a uma afronta destas".

"Esta é a candidatura que dá garantias da defesa da nossa Constituição", disse, com a Constituição na mão, considerando que todos os democratas "olham para António José Seguro como a única esperança na defesa dos valores constitucionais".