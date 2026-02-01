Carneiro está a visitar sozinho zonas afetadas e segunda-feira reúne-se com especialistas

Segundo informação adiantada à Lusa por fonte oficial do PS, José Luís Carneiro está hoje "a percorrer alguns dos concelhos mais afetados" pela tempestade Kristin e está "em contacto com autarcas", uma visita que está a fazer sem comunicação social.

Para segunda-feira, já na sede do PS, em Lisboa, o líder do PS tem uma reunião com especialistas de diferentes áreas, encontro marcado para as 09:00, referindo a mesma fonte que estes "podem contribuir para a melhoria da resposta nacional à situação gerada pela recente tempestade que afetou o país".

Depois, para as 11:00, José Luís Carneiro convocou uma reunião do Secretariado Nacional do PS, estando para as 12:30 previstas as declarações à comunicação social.