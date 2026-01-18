Carneiro pede aos portugueses que "unam esforços" a favor de Seguro na segunda volta

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

"António José Seguro é o vencedor da noite", declarou o secretário-geral do PS, destacando um "momento especial da nossa vida democrática".



"É um candidato naturalmente suprapartidário, mas o Partido Socialista vive com muita alegria as suas bases por todo o país", acrescentou, realçando que Seguro mostrou elevação, respeito pelos adversários e pluralismo.



Carneiro apelou, por isso, aos portugueses que "unam os seus esforços na candidatura de António José Seguro" e "que se mobilizem nesta caminhada até ao dia 8 de fevereiro".



"Aquilo que está em causa é muito relevante. De um lado temos uma visão democrática. Do outro temos uma visão com tendências autocráticas", afirmou.