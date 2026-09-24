Carneiro insta Governo a esclarecer se há problemas com reservas estratégicas de combustíveis

José Luís Carneiro avançou esta quinta-feira que o PS vai requerer à ministra do Ambiente informações, já que, "a serem verdadeiras as informações que nos transmitiram, significaria que o país poderá estar numa situação crítica quanto às reservas estratégicas de combustíveis".





O líder do PS disse ter recebido a informação "de que o Estado português mobilizou uma parte das suas reservas estratégicas de energia para França" e também que está a comprar um tipo de crude "que não tem aplicação enquanto combustível imediato" já que "exige um tipo de refinação" que diz não existir em Portugal.





"É um assunto da maior importância que hoje procurarei também levar à Assembleia da República e requereremos as explicações devidas por parte do primeiro-ministro e por parte do Ministério do Ambiente", adiantou. O secretário-geral do PS falou aos jornalistas no final de uma reunião, em Lisboa, com associações representativas dos setores da energia e das telecomunicações.





O líder do PS quer por isso garantias do Governo de que há reservas estratégicas suficientes para que o país não venha a ter falta de combustível nos próximos tempos.





"Reservas estratégicas essenciais e, em segundo lugar, reservas estratégicas que sejam operacionalizáveis, que sejam mobilizáveis para uma circunstância de emergência", detalhou.





Carneiro disse que vai fazer esta pergunta já esta tarde no debate que vai decorrer no Parlamento, onde se vão discutir 14 iniciativas de vários partidos para aliviar o aumento do custo de vida.





"Vamos, entretanto, requerer por escrito resposta sobre estas duas matérias. Estamos a falar, para quem nos ouve, que terá havido 132 mil toneladas de reservas que foram mobilizadas para França, à luz das informações que temos", detalhou.

Ministro aconselhou portugueses a consumirem menos energia





Esta quinta-feira, o ministro da Economia disse em Bruxelas que "o conselho que damos é que as pessoas procurem consumir menos" energia, "se puderem escolher". "Se não há hipótese de escolha, não há nada a fazer", acrescentou.





Questionado sobre se Portugal tem planos para limitar o consumo de energia, o governante respondeu que “há um problema sério com os preços da energia em todo o mundo” e que “quanto maior for a procura, os preços tendem a aumentar”.



“Não há outra forma de regular os mercados a não ser através da procura e da oferta. Quanto menos combustíveis forem consumidos, mais isso facilita o abaixamento dos preços”, acrescentou Manuel Castro Almeida.







Na quarta-feira, a ministra do Ambiente e Energia assegurou que Portugal "está muito bem" quanto às reservas de combustível, afastando motivos de alarme quanto à sua escassez num momento em que em França há postos com alguns produtos em falta.





"Nós estamos muito bem nas nossas reservas. Em geral, nos combustíveis líquidos, temos 92 dias, o recomendado é 90. No jet fuel, tivemos um aumento de 3% no consumo até ao fim de agosto, mas conseguimos ter mais 18% de reservas", disse Maria da Graça Carvalho à margem da assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de Almada e a EPAL.





c/ Lusa