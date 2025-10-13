Carneiro satisfeito porque "portugueses voltaram a confiar no PS"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

"É com alegria que afirmamos que foi com muita satisfação e um grande voto de confiança do eleitorado urbano ao conseguirmos conquistar esse eleitorado e ao conseguirmos conquistar cinco capitais de distrito".



PS e AD têm agora o mesmo número de capitais de distrito, o que Carneiro vê como "um sinal inequívoco de que entramos num eleitorado mais exigente".



"Os portugueses voltaram a confiar no PS", considerou, acrescentando que ainda há capitais de distrito onde o partido está disputar com os opositores.



O PS terá alcançado cerca de 130 autarquias e a AD cerca de 134.



No Algarve, por exemplo, houve uma "vitória hegemónica" do PS. E dirigindo-se aos portugueses disse: "Podem confiar no PS, nos autarcas que acabaram de eleger".



"Chegámos, portanto aqui, com o Partido Socialista de novo como grande partido de alternativa política democrática ao Governo na AD".



Os portugueses "confiaram e podem continuar a confiar no PS".