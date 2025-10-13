Política
Autárquicas 2025
Carneiro satisfeito porque "portugueses voltaram a confiar no PS"
Foto: Tiago Petinga - Lusa
José Luís Carneiro comentou os resultados das eleições autárquicas antes mesmo do apuramento de todas as freguesias. O líder socialista considerou que o PS "está presente em todo o país" e que os portugueses voltaram a "confiar" no partido.
PS e AD têm agora o mesmo número de capitais de distrito, o que Carneiro vê como "um sinal inequívoco de que entramos num eleitorado mais exigente".
"Os portugueses voltaram a confiar no PS", considerou, acrescentando que ainda há capitais de distrito onde o partido está disputar com os opositores.
O PS terá alcançado cerca de 130 autarquias e a AD cerca de 134.
No Algarve, por exemplo, houve uma "vitória hegemónica" do PS. E dirigindo-se aos portugueses disse: "Podem confiar no PS, nos autarcas que acabaram de eleger".
"Chegámos, portanto aqui, com o Partido Socialista de novo como grande partido de alternativa política democrática ao Governo na AD".
Os portugueses "confiaram e podem continuar a confiar no PS".