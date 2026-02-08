Carneiro saúda "vitória da esperança contra ressentimento"

Foto: António Cotrim - Lusa

"A democracia hoje, e mais uma vez, venceu", disse Carneiro, afirmando que Seguro, à semelhança de Mário Soares e Jorge Sampaio, "será o presidente de todos os portugueses".



"Cerca de dois terços dos portugueses quis um presidente que defende os valores constitucionais", acrescentou. "É a vitória de todos os humanistas".



O secretário-geral do PS deixou "uma palavra de apoio" a Marcelo Rebelo de Sousa e lembrou que o Governo "tem sobre si uma grande responsabilidade". "Só não responderá aos problemas dos portugueses se continuar a insistir na insensibilidade, arrogância e distanciamento", disse.