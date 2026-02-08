Política
Presidenciais 2026
Carneiro saúda "vitória da esperança contra ressentimento"
José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, descreve a vitória de António José Seguro como uma "vitória da esperança contra o ressentimento".
Foto: António Cotrim - Lusa
"Cerca de dois terços dos portugueses quis um presidente que defende os valores constitucionais", acrescentou. "É a vitória de todos os humanistas".
O secretário-geral do PS deixou "uma palavra de apoio" a Marcelo Rebelo de Sousa e lembrou que o Governo "tem sobre si uma grande responsabilidade". "Só não responderá aos problemas dos portugueses se continuar a insistir na insensibilidade, arrogância e distanciamento", disse.