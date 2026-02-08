Especial
Presidenciais 2026. Projeções de resultados, apuramento de votos, discursos e análise

Carneiro saúda "vitória da esperança contra ressentimento"

Carneiro saúda "vitória da esperança contra ressentimento"

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, descreve a vitória de António José Seguro como uma "vitória da esperança contra o ressentimento".

RTP /

Foto: António Cotrim - Lusa

VER MAIS
"A democracia hoje, e mais uma vez, venceu", disse Carneiro, afirmando que Seguro, à semelhança de Mário Soares e Jorge Sampaio, "será o presidente de todos os portugueses".

"Cerca de dois terços dos portugueses quis um presidente que defende os valores constitucionais", acrescentou. "É a vitória de todos os humanistas".

O secretário-geral do PS deixou "uma palavra de apoio" a Marcelo Rebelo de Sousa e lembrou que o Governo "tem sobre si uma grande responsabilidade". "Só não responderá aos problemas dos portugueses se continuar a insistir na insensibilidade, arrogância e distanciamento", disse.

Artigos Relacionados

PUB
PUB