Carreiras e Capucho explicam apoio a Gouveia e Melo

Presidente da Câmara de Cascais, o social-democrata Carlos Carreiras explica que decidiu integrar a associação por considerar que o almirante na reserva tem a capacidade de congregar as vontades dos portugueses.Outro integrante da associação cívica “Honrar Portugal” o ex-ministro e antigo autarca António Capucho sublinha que apoia Gouveia e Melo, porque o almirante não tem ligações a partidos políticos, característica que o social-democrata considera essencial no atual momento político.





A associação cívica "Honrar Portugal" foi hoje oficialmente lançada com o intuito de dar “o conforto necessário” a Henrique Gouveia e Melo para avançar numa candidatura à Presidência da República.





Dela fazem parte nomes fortes da esfera partidária do PSD, como o ex-presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim, o ex-ministro da Administração Interna Ângelo Correia, o ex-líder parlamentar social-democrata Adão Silva, os presidentes das câmaras de Cascais, Carlos Carreiras, e de Oeiras, Isaltino Morais, ou o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros António Martins da Cruz, para além do ex-ministro António Capucho.



É ainda apoiada, entre outros, pelo antigo líder do CDS Francisco Rodrigues dos Santos, pelo ex-chefe do Estado-Maior da Armada Melo Gomes e pelo ex-Diretor-Geral da Saúde Francisco George.