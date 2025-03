Nomes do PSD incluídos. Almirante soma apoios e segura tiro de partida para Belém até ao pós-legislativas

O foco, por enquanto, é o dia 18 de maio, dia das eleições legislativas antecipadas. Só depois da eleição de um novo Governo é que o almirante Gouveia e Melo vai apresentar formalmente a candidatura à Presidência da República.







A disponibilidade para tal é visível e está a alimentar cada vez mais apoios. Ainda esta sexta-feira foi oficialmente lançada uma associação cívica de apoio à candidatura presidencial do almirante, iniciativa que conta com várias personalidades do PSD.





dar “o conforto necessário” a Gouveia e Melo, da associação “Honrar Portugal” fazem parte nomes como, por exemplo, Alberto João Jardim, Ângelo Correia, Isaltino Morais e Carlos Carreiras. Sara Araújo de Almeida - Antena 1

No apoio a esta associação, não há apenas nomes ligados ao PSD, também lá está o antigo líder do CDS Francisco Rodrigues dos Santos, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada Melo Gomes ou o ex-diretor-geral da Saúde Francisco George.





O lançamento desta associação cívica surge depois de, na segunda-feira, Gouveia e Melo ter recusado a responder a perguntas sobre presidenciais, mas sublinhou a importância das eleições de 18 de maio.





"Agora o mais importante é focarmo-nos nas legislativas, que é o que é importante para o país neste momento", referiu o almirante. Palavras antes de ter apresentado o livro Os Políticos São Todos Iguais! Assalto à democracia pelo culto do vídeo populismo, do jornalista Gustavo Sampaio, que se debruça sobre a ascensão do partido Chega, liderado por André Ventura.





Então Gouveia e Melo reafirmou uma certeza: "Há que também ter cuidado com a ideia de que na política só políticos experientes, entre aspas, ou de carreira, podem fazer política”.



Defendeu também a importância de incorporar no sistema democrático "pessoas que vêm de fora".





Agora, fontes próximas referem à RTP que o