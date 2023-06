Carta a Costa. Montenegro exige demissão de Galamba e da secretária-geral do SIRP

"Caso não ocorra qualquer demissão, quero que V. Ex.ª saiba que passará a ocorrer um facto inédito em toda a democracia portuguesa:. Espero que o SIRP continue a servir o Estado, mas fá-lo-á apenas com o aval e a confiança do Governo", escreve Luís Montenegro na missiva ao primeiro-ministro, à qual a RTP teve acesso.No texto, com a data de quinta-feira, o presidente do PSD escreve ainda

O conteúdo da carta foi dado a conhecer ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



, sustentando que, "apesar do abuso do Governo ao solicitar, na prática, a intervenção do SIRP" para a recuperação do computador levado do Ministério das Infraestruturas, na noite de 26 de abril, "este serviço nunca devia ter acedido a tal solicitação"., aponta Luís Montenegro, para reiterar que "os serviços deviam ter-se abstido de intervir"."Tendo feito o contrário, não podem deixar de ser tiradas as devidas consequências", na ótica do líder laranja. Ou seja, a demissão "da maior responsável pelos serviços de informações: a secretária-geral do SIRP".

"Promiscuidade"

Referindo-se a António Costa, Luís Montenegro aponta que o primeiro-ministro "pode teimar em manter tudo na mesma"., acentua., solicitando, na prática, que estes tivessem uma intervenção na questão do computador utilizado pelo ex-assessor do ministro das Infraestruturas"."O Governo não apresentou base legal para fazer essa solicitação.. Vossa excelência sabe bem que é assim. Sabe-o como primeiro-ministro e sabe-o como jurista", prossegue o dirigente do PSD, para quem "não colhe o argumento genérico de que o equipamento tinha informação sensível e classificada, porquanto se assim era então a situação já era anormal antes do dia 26 de abril porque o computador estava atribuído e na posse de alguém não credenciado para esse efeito"., afiança Montenegro,, de forma a que "este comportamento abusivo e irregular não se torne padrão na vida governativa, admitindo que já não o era antes".

Galamba "faltou à verdade"



O líder dos sociais-democratas conclui anda que"Sem prejuízo da investigação que tal possa implicar em sede judicial, há uma questão política e ética que vossa excelência deveria levar em particular atenção:. Não se trata de uma contradição banal. Trata-se, antes, de uma mentira deliberada, agravada ainda pela circunstância de ter sido assumida numa instância de inquérito parlamentar", estima.Luís Montenegro recorda mesmo que António Costa "se corresponsabilizou de forma reforçada por todas as ações deste ministro aquando da decisão de não aceitação da sua demissão e da correspondente confrontação institucional com o senhor Presidente da República".