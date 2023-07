Carta à PGR. Hugo Soares critica "desproporcionalidade" de buscas que visaram o PSD

A carta versa as várias diligências da Polícia Judiciária e do Ministério Público em várias sedes do partido, assim como buscas domiciliárias que envolveram, um anterior presidente do partido, Rui Rio, e o antigo secretário-geral adjunto, Hugo Carneiro.Na missiva enviada à PGR, Hugo Soares começa por reiterar “total disponibilidade” por parte do partido para prestar “toda a colaboração com a investigação”, comprometendo-se com “a defesa total de transparência”.“Não é, do nosso ponto de vista, e daquilo que é a nossa conceção de defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos,, designadamente telefones, argumenta Hugo Soares.

E acrescenta que estes são “equipamentos essenciais a várias tarefas pessoais, institucionais e profissionais de cidadãos a quem foi dito que se veriam privados desses bens ‘aí uns dois meses’”.





, acrescenta ainda Hugo Soares.

Sublinha também o papel da comunicação social, a “ampliar o clamor social, noticiando que as buscas prosseguiam até altas horas da noite”.



Hugo Soares realça que foram apreendidas informações "relevantíssimas do ponto de vista democrático e partidário".



O secretário-geral do partido salienta, nesta carta endereçada à PGR, que algumas das apreensões nas buscas realizadas na quarta-feiraNeste ponto, inclui-se “correspondência dos serviços de implantação do partido com militantes” com dados e informação sobre filiação ou desfiliação, por exemplo, ou mesmo "informação bancária" e ainda o "registo absolutamente confidencial" de entradas e saídas na sede nacional do partido.A apreensão de documentos inclui também "toda a correpondência digitalizada dos serviços da Secretaria-Geral" e ainda“Todas estas matérias parecem, evidentemente, estar fora do objeto investigado”, vinca o responsável do PSD.Hugo Soares conclui a missiva reforçando que “ninguém está acima da lei” e que o Ministério Público “goza de autonomia na sua ação”, mas realça quePor isso, o secretário-geral do PSD apela à Procuradora-Geral da República para que haja “todo o zelo, diligência, no escrupuloso cumprimento da legalidade e dos princípios basilares do Estado de Direito Democrático”.