Cartazes de Ventura. CNE considera que não há ilícito eleitoral

Serão os responsáveis por avaliar se há alguma outra lei violada.





Na campanha para as eleições presidenciais, André Ventura escolheu escrever "Isto não é o Bangladesh" e "Os ciganos têm de cumprir a lei".

Apesar de não haver indícios de que os cartazes vão contra as leis eleitorais, a CNE tem reencaminhado as queixas para o Ministério Público.