Foto: António Cotrim - Lusa

Lacerda Sales assumiu a "responsabilidade política" pelo caso das gémeas. Mas o antigo secretário de Estado afirmou-se tranquilo sobre a conduta que teve na atribuição do medicamento mais caro do mundo. Lacerda Sales recusou responder a muitas perguntas na comissão de inquérito ao caso, mas disse que nunca falou com Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Marta Temido sobre o assunto.