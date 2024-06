Caso das gémeas. Marcelo frisa que Parlamento deve exercer poderes "em relação a todos os cidadãos"

“O Parlamento exerce os seus poderes quer em plenário, quer em comissão quer em comissão parlamentar de inquérito.”, redarguiu o chefe de Estado aos jornalistas no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.O presidente foi questionado sobre a possibilidade de a Assembleia da República recorrer ao Ministério Público, caso o seu filho, Nuno Rebelo de Sousa, confirme a recusa em prestar esclarecimentos à comissão de inquérito sobre o caso das gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal.“A comunicação social tem essa virtualidade que é dar em primeira mão as notícias aos portugueses e, portanto, também ao “presidente da República”, prosseguiu Marcelo., reforçou.

Nuno Rebelo de Sousa é arguido neste processo. Em causa está o alegado favorecimento das gémeas luso-brasileiras no acesso ao tratamento com Zolgensma, entre os medicamentos mais caros do mundo.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda que “faz parte da lógica que o presidente da República não comente nem aprecie nem tenha de se pronunciar sobre aquilo que é, naturalmente, quer o papel constitucional, quer o papel legal da Assembleia da República”.Questionado sobre se admite depor perante a comissão parlamentar de inquérito ou optar por fazer declarações por escrito, o presidente devolveu:O caso foi revelado em 2023 pela TVI. Marcelo Rebelo de Sousa confirmava, no início de dezembro, que o filho, Nuno Rebelo de Sousa, o tinha contactou por e-mail, em 2019, a propósito das gémeas luso-brasileiras. O presidente da República acrescentaria ter dado ao caso “o despacho mais neutral”, remetendo opara o Governo.

Mãe das gémeas ouvida em São Bento

. Estava prevista uma audição por videoconferência, mas o presidente da comissão deixou entretanto a garantia de que a audição será presencial.A viagem do Brasil para Portugal vai ser custeada pela Assembleia da República. A mãe das crianças chegou a Lisboa na tarde de quinta-feira.A sessão da comissão de inquérito está marcada para as 14h00.

c/ Lusa