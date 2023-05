Caso Galamba. Presidente da República "discorda" da decisão de António Costa

Marcelo Rebelo de Sousa vinca ainda que, enquanto presidente, não pode exonerar um membro do Governo sem ser por proposta do primeiro-ministro.





"O Ministro das Infraestruturas apresentou hoje o seu pedido de demissão, invocando razões de peso relacionadas com a percepção dos cidadãos quanto às instituições políticas", assinala o presidente.O primeiro-ministro,, apesar de ter considerado que se tratou de uma "situação deplorável".e quanto à percepção deles resultante por parte dos Portugueses, no que respeita ao prestígio das instituições que os regem", lê-se ainda na nota na página da Presidência

Nessa comunicação, iniciada perto das 21h00 desta terça-feira, António Costa anunciava ter rejeição do pedido de demissão por parte do ministro das Infraestruturas, João Galamba.



"O senhor ministro das Infraestruturas dirigiu-me uma carta apresentando o seu pedido de demissão", revelou o primeiro-ministro, reconhecendo que esta "tem sido insistentemente pedida".



"Trata-se de um gesto nobre que eu respeito, mas que em consciência não posso aceitar", afirmou o primeiro-ministro a partir de São Bento.



, referindo-se às acusações de um assessor do ministro que acusou João Galamba de pretender omitir informações solicitadas pela comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP.O assessor Frederico Pinheiro, demitido na quarta-feira, esteve envolvido num episódio marcado por violência e ameaças a membros do gabinete de João Galamba, no próprio Ministério, ao tentar recuperar um computador de serviço que acabaria por ser reavido com a intervenção do Serviço de Informações e Segurança (SIS).Antes da declaração do primeiro-miniistro, o gabinete de João Galamba tinha enviado uma nota às redações a comunicar o seu pedido de demissão devido a toda a sucessão de escândalos.