Caso gémeas luso-brasileiras. Marcelo divulga lista de pedidos feitos pelo filho a Belém

Na nota da presidência , lê-se queDestes, oito não foram deferidos e seis deferidos. O maior número é relativo à delegação brasileira e luso-brasileira, nomeadamente quanto a participantes na Web Summit, em Lisboa.

Nenhum tem que ver com as gémeas luso brasileiras, acrescenta o texto.







"Esta lista exaustiva corresponde a todo o período dos dois mandatos presidenciais, cerca de oito anos e meio", refere a mesma nota.







A presidência providencia ainda um link a possibilitar a consulta em pdf dos pedidos.





O processo que permitiu a duas crianças luso-brasileiras aceder a um tratamento com o medicamento Zolgensma no Hospital de Santa Maria tem estado sob investigação pela PGR e o envolvimento de Nuno Rebelo de Sousa e o seu reflexo na presidência do pai, é um dos elementos cruciais em dúvida.







O Parlamento criou igualmente uma comissão de inquérito (CPI) para apurar os factos. Além do filho do Presidente da República é arguido no processo de investigações um ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales.

Novelo de suspeitas



Marcelo Rebelo de Sousa sempre rejeitou qualquer envolvimento ou influência no caso, tendo-se mesmo afastado do filho devido ao processo. Também devido às suspeitas e à CPI, a presidência consultou todo o arquivo e reviu os contactos com Nuno Rebelo de Sousa tendo enviado a lista destes aos deputados.





Os pedidos, feitos entre 2028 e 2023, envolvem sobretudo audiências a brasileiros e portugueses residentes no Brasil e convites para o presidente participar em encontros com empresários brasileiros.





Um deles é oriundo de executivos ligados ao setor dos seguros. A nora de Marcelo, Juliana Drummond, trabalha na área e há suspeita de que uma seguradora obteve benefícios de milhões de euros devido ao tratamento das gémeas luso-brasileiras em Portugal.





Terá sido esse detalhe que levou agora a mãe das gémeas a pedir que fosse apagada documentação da CPI relativa aos seguros da família.





Nuno Rebelo de Sousa ocupou durante cinco anos o cargo de presidente da Câmara de Comércio de São Paulo. Em abril de 2024 interrompeu o mandato por alegados motivos profissionais.