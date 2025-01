Caso Hélder Rosalino. Pedro Duarte critica polémica "estéril" e artifícial criada pela oposição

Em causa está a designação de Hélder Rosalino para secretário-geral do Governo. O antigo secretário de Estado deveria assumir funções em janeiro 2025, mas acabou por manifestar “indisponibilidade” para desempenhar o cargo.O Governo de Luís Montenegro responsabilizou o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, acusando-o de ter criado uma “complexidade indesejável”, uma vez que se recusou a continuar a pagar o salário de Hélder Rosalino enquanto este desempenhava funções no Governo. estaria a violar as regras do Eurosistema caso pagasse o ordenado de consultor.O órgão liderado por Mário Centeno argumenta que os bancos centrais estão impedidos de financiar, direta ou indiretamente, os Estados de forma a preservarem a sua independência.Se o salário era processado por via do banco de Portugal ou por outra via distinta, é tudo dinheiro do Estado, é tudo dinheiro dos contribuintes”, referiu o ministro em entrevista ao 360.

Pedro Duarte classificou esta polémica como “estéril” e criada “artificialmente” perante um Governo que tem sido “competente” e num cenário em que a oposição “tem dificuldade em atacar políticas”.



Governo ainda não tem novo nome



Insistiu que este é um episódio “residual” na vida dos portugueses e que se tentou criar uma polémica “artificialmente”, masO ministro vincou a intenção de “dignificar e qualificar a Administração Pública” e, quando questionado sobre o salário que Hélder Rosalino iria auferir para desempenhar um cargo governativo, Pedro Duarte lembrou a importância de manter os rendimentos para quem desempenha certas funções.”, afirmou.E atacou ainda a oposição: “Se não queremos qualificar a nossa Administração Pública podemos continuar a tomar medidas que se calhar são demagogicamente populistas, mas depois trazem prejuízos objetivos para a vida das pessoas”.“O Estado vai continuar a gastar os 15 mil euros que gasta hoje e vai pagar um salário adicional” a outro secretário-geral a ser contratado, apontou.

"Cooperação exemplar" com Marcelo



Sobre a mensagem de Ano Novo do presidente da República, o ministro dos Assuntos Parlamentares afirmou que o Governo está “alinhado” com o que foi dito por Marcelo Rebelo de Sousa eDescartou ainda quaisquer “leituras” e interpretações sobre uma eventual “chamada de atenção” por parte de Marcelo Rebelo de Sousa na sua alocução.Na antevisão do ano político que agora se inicia, com eleições autárquicas e eleições presidenciais à porta, Pedro Duarte criticou as oposições que apenas olham “para o seu umbigo”, mas disse esperar que os “interesses eleitorais” não se sobreponham aos interesses nacionais, referindo nomeadamente a execução do PRR.De recordar que e o presidente da República não poderá dissolver a Assembleia da República em caso de chumbo do Orçamento do Estado, isto a menos de seis meses da eleição de um novo chefe de Estado., destacou o ministro, referindo-se às negociações para o OE2025.Atacou também o PS e o Chega, considerando que se “atacam muito na retórica, mas na prática têm uma coligação permanente de conveniência”.Pedro Duarte lembrou ainda a “abertura para o diálogo” do Governo nas negociações, não só com a oposição, mas também os entendimentos com “professores, forças de segurança, guardas profissionais, bombeiros, enfermeiros, médicos”.Numa repetição das palavras de Luís Montenegro na sua primeira mensagem de Natal, o ministro dos Assuntos Parlamentares ressalvou que a “incerteza internacional é enorme” e que “a grande vantagem de Portugal é a estabilidade”.