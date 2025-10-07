Caso Spinumviva. Montenegro denuncia "manobras obscuras" e "deslealdade processual"

. Numa curta declaração aos jornalistas, classificou a situação como "uma pouca vergonha" e mesmo "deslealdade processual e democrática".



É a reação do primeiro-ministro à notícia desta terça-feira de que os responsáveis pela averiguação preventiva à atividade da empresa Spinumviva entendem que deve ser aberto um inquérito a Luís Montenegro. Numa curta declaração aos jornalistas, classificou a situação como "uma pouca vergonha" e mesmo "deslealdade processual e democrática". Ainda antes das palavras do primeiro-ministro, a Procuradoria-Geral da República tinha emitido um comunicado em que esclarecia que a averiguação preventiva ao caso Spinumviva continuava "em curso" e a aguardar documentação.





"Estou completamente tranquilo embora absolutamente estupefacto e mesmo revoltado com o teor das notícias que, a virem de alguém ligado ao processo, configura uma situação que é uma pouca vergonha", afirmou Luís Montenegro a partir de Albufeira. , afirmou Luís Montenegro a partir de Albufeira.O primeiro-ministro assegurou ainda que tem facultado "todos os esclarecimentos" que têm sido pedidos e considerou "revoltante" que se lancem "insinuações e suspeita sabsolutamente infundadas".





"Com tranquilidade, estupefação, com revolta, assisto a estas manobras obscuras que não consigo perceber de onde vêm. Haverá um momento em que tudo poderá ser clarificado e todos iremos concluir que a democracia tem vulnerabilidades, fragilidades e esta é uma delas: a de se lançarem atoardas, suspeitas, insinuações não identificadas", acrescentou.





O primeiro-ministro e líder do PSD lembrou ainda a proximidade das eleições autárquicas que se realizam no próximo domingo. Pediu aos portugueses que “não se deixem levar por estas manobras a três ou a quatro dias do encerramento de uma campanha eleitoral”.





"Não me intimido, continuarei a fazer o meu trabalho", assegurou.



No final de setembro, o Procurador-geral da República afirmou que o Ministério Público pediu mais documentação ao primeiro-ministro para poder finalizar a averiguação preventiva sobre os negócios da sua empresa familiar Spinumviva.





Recorde-se que este caso esteve na origem da demissão do primeiro Governo de Luís Montenegro na sequência da rejeição de uma moção de confiança no Parlamento, em março último.