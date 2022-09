Castração química. Santos Silva admite aceitar nova versão do projeto do Chega

Foto: Paulo Cunha - Lusa

O presidente da Assembleia da República admite aceitar a nova versão do projeto do Chega sobre castração química. A proposta para condenar a pena acessória de castração química os crimes de violação e abuso sexual de crianças inclui agora a necessidade do acordo do arguido, bem como do tribunal e do Ministério Público.