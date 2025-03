Castro Almeida. Para formar governo "quem tem legitimidade é Luís Montenegro"

Manuel Castro Almeida recusa a ideia de propôr outro nome para liderar o Governo, abrindo caminho para eleições antecipadas.





"Isso não faz sentido porque quem foi a eleições, quem tem legitimidade é o primeiro-ministro Montenegro, é ele o líder do PSD", considerou o ministro, em entrevista no Ponto Central, da Antena 1. Castro Almeida afirma que "o problema não está no primeiro-ministro, mas em ter sido derrobado o primeiro-ministro".



Sobre o debate da moção de confiança, em que o Governo propôs uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) mais curta, o governante diz que os socialistas não tiveram uma boa postura., questiona."Estávamos nos limites, era preciso uma pressão permanente para conseguir executar todas as subvenções do PRR dentro do prazo", aponta.de executar o plano.Castro Almeida afirma que vai "redobrar esforços" para evitar perdas do PRR.