Catarina Martins no Seixal Criativo. "Precisamos absolutamente disto em Portugal"

A candidata à Presidência da República, apoiada pelo Bloco de Esquerda, conheceu o projeto de um telemóvel que pode ser adaptado a profissionais de várias áreas da construção civil e ficou a saber também que se pode cuidar de plantas, à distância, de forma virtual.





À margem de uma visita ao "Seixal Criativo", Catarina Martins disse que "nós não podemos ser um país que fica espectador do futuro, temos de ser um país criador do futuro e do melhor futuro".



Este é um projeto gratuito destinado a alunos do ensino secundário do concelho que já envolve cerca de mil estudantes.





Ainda no Seixal, a candidata comentou o apoio de Pedro Nuno Santos a António José Seguro, que conta ainda, por exemplo, com Pedro Santana Lopes, antigo primeiro-ministro do PSD. Para Catarina Martins, "há quem não se comprometa com nada (...) porque acha que (...) é a melhor forma de sobreviver quando a direita está envolvida na lama".





No arranque para a segunda semana de campanha, Catarina Martins diz que a primeira volta das eleições presidenciais é sobre convicções. "Não emprestem o vosso voto a quem vos pode trair no dia seguinte", avisou.

