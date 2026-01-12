Política
Presidenciais 2026
Catarina Martins no Seixal Criativo. "Precisamos absolutamente disto em Portugal"
No Seixal Criativo, um centro de aprendizagem e de experimentação baseado em projetos das áreas da ciência e tecnologia, Catarina Martins foi ver exemplos do que está a ser ali feito.
Foto: Fátima Pinto
À margem de uma visita ao "Seixal Criativo", Catarina Martins disse que "nós não podemos ser um país que fica espectador do futuro, temos de ser um país criador do futuro e do melhor futuro".
Este é um projeto gratuito destinado a alunos do ensino secundário do concelho que já envolve cerca de mil estudantes.
Ainda no Seixal, a candidata comentou o apoio de Pedro Nuno Santos a António José Seguro, que conta ainda, por exemplo, com Pedro Santana Lopes, antigo primeiro-ministro do PSD. Para Catarina Martins, "há quem não se comprometa com nada (...) porque acha que (...) é a melhor forma de sobreviver quando a direita está envolvida na lama".
No arranque para a segunda semana de campanha, Catarina Martins diz que a primeira volta das eleições presidenciais é sobre convicções. "Não emprestem o vosso voto a quem vos pode trair no dia seguinte", avisou.