Catarina Martins quer "economia qualificada" para o país

No último dia de campanha, Catarina Martins visitou as oficinas da EMEF, em Guifões, por acreditar que o papel do chefe de Estado também passa por ter um "projeto para o país sobre a sua economia".

O objetivo da candidata presidencial nesta visita era mostrar que Portugal "pode ter uma economia qualificada, pode ter mais indústria, pode ao mesmo tempo que se reindustrializa responder à crise climática, pode juntar o melhor que somos e deve fazê-lo, puxando pelos salários, puxando pelas condições de vida".

Para Catarina Martins, "as campanhas têm de ser sobre ideias, porque a candidatura à Presidência tem de ser sobre uma ideia para a nossa Economia, para o nosso país".

"Quero uma economia qualificada, de salários dignos, de pensões dignas. Quero um país que tenha indústria e quero um país que tenha os serviços públicos de que precisa e que sirvam toda a população".

