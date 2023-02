Catarina Martins reprova declarações "infelizes" de João Galamba

A coordenadora do Bloco de Esquerda considera "infelizes" as declarações do ministro das Infraestruturas sobre o prémio que poderá ser atribuído à presidente da TAP. Catarina Martins refere-se ao facto de João Galamba ter dito que o Estado vai pagar que está acordado.