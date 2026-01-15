Catarina Martins: "temos dois dias ainda falar com toda a gente"

Ao som do samba, do Bloco Secretinho, a candidata “desfilou” com cerca de 100 pessoas até ao Largo da Boa Hora, ao mesmo tempo que se ouvia

A candidata à Presidência da República, apoiada pelo Bloco de Esquerda, pegou num megafone e disse que “temos dois dias ainda para falar com toda a gente”.





Na reta final da campanha, Catarina Martins segue para norte com a mesma confiança dos últimos dias. “A primeira sondagem é o voto da convicção, tenha a minha candidatura força, essa é a força do salário, da habitação, da saúde, de um país que não se resigna a viver pior”, garantiu a candidata.





E depois de domingo, depois das eleições para a Presidência da República? "Eu estou aqui a lutar por Portugal sempre. Nunca deixei de lutar por Portugal. Nunca deixei de lutar por salários, por pensões, por dignidade, pela liberdade por inteiro para toda a gente. Essa é a minha vida. É até domingo e é depois de domingo", respondeu.