Foto: Tiago Petinga - Lusa

O antigo presidente da República e o atual estiveram juntos no lançamento do livro de Carlos Moedas.



Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva sentaram-se lado a lado e trocaram algumas palavras, numa plateia cheia de figuras do PSD e do CDS, incluindo antigos e atuais governantes.



À saída, questionado pelos jornalistas, Cavaco disse que é cedo para se pronunciar sobre a atuação do governo.