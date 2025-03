CDS acredita que "não há nenhuma razão para uma crise política"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O CDS, que integra o Governo com a coligação da Aliança Democrática, acredita que "não há nenhuma razão para uma crise política", depois de o primeiro-ministro ter dado "todas as explicações ao país, na dimensão pessoal e na dimensão política". Segundo o deputado Paulo Núncio, a responsabilidade de uma nova crise política é da oposição.

"A acontecer uma crise política, esta será da inteira responsabilidade da oposição", reagiu Paulo Núncio, que acrescentou que "Portugal vive um momento político muito favorável".



O CDS reafirma, assim, "o apoio ao Governo, que integra com lealdade".



"É tempo das oposições clarificarem se desejam uma crise política e eleições antecipadas, no exato momento em que o mundo vive momentos difíceis, preocupantes e potenciadores de instabilidade".



Segundo o partido, compete agora ao PS e à IL decidir se apoio a moção de censura do PCP, "trazendo a Portugal uma instabilidade totalmente irresponsável".



"O CDS estará, como sempre, do lado da estabilidade e dos portugueses".