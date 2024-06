CDS da Madeira apela a entendimento mínimo entre forças políticas

Declarações do líder do CDS Madeira proferidas depois de Miguel Albuquerque ter retirado o Programa do Governo Regional, que estava a ser debatido na Assembleia Legislativa Regional e que deveria ser votado esta quinta-feira.Um passo para evitar a queda do executivo, uma vez que tanto o PS como o Juntos pelo Povo e o Chega tinham anunciado que iriam votar contra. Decisão que - tendo em conta o atual cenário do Parlamento madeirense - faria cair o Governo.