CDU candidata vereador Gonçalo Caroço à presidência da Câmara de Loures

"A candidatura da CDU afirma-se como a única capaz de, com a sua visão para Loures, inverter o rumo que o PS, juntamente com o PSD e Chega, impuseram neste mandato no concelho", sublinha, em comunicado, a estrutura comunista concelhia.

Gonçalo Caroço, de 49 anos, é licenciado em Bioquímica, técnico de engenharia na empresa de resíduos Valorsul, na área do Ambiente, Segurança e Qualidade.

Nos anteriores dois mandatos, durante a presidência de Bernardino Soares, foi vereador na Câmara Municipal de Loures, com funções executivas na área Social, Educação, Saúde, Recursos Humanos e Habitação.

No atual mandato, presidido pelo socialista Ricardo Leão, desempenha a função de vereador sem pelouros atribuídos.

"A CDU apresenta-se, assim, como o espaço e projeto de todos os que lutam pelo direito à habitação, à saúde, à mobilidade, à educação, à cultura, ao desporto. Todos os que anseiam por mais e melhores acessibilidades, pela melhoria da rede viária, pela compatibilização do harmonioso desenvolvimento urbanístico, com as soluções de estacionamento, fluidez de tráfego, usufruto e defesa do ambiente", indica a coligação.

O atual executivo de Loures é composto por quatro eleitos do PS, incluindo o presidente, quatro da CDU, dois do PSD e um do Chega.

O PS e o PSD estabeleceram um acordo para garantir a estabilidade governativa da Câmara Municipal, ganha em setembro de 2021 pelo socialista Ricardo Leão sem maioria absoluta.