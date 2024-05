CDU faz campanha em 11 distritos, Raimundo na maioria dos eventos

De acordo com o roteiro de campanha do cabeça de lista da CDU às eleições europeias, hoje divulgado, João Oliveira terá iniciativas no distrito de Lisboa em seis dos 12 dias oficiais de campanha. O candidato estará em Setúbal em três desses dias, e dois no Porto.

Estes são precisamente os três círculos eleitorais em que a CDU conseguiu eleger deputados nas últimas eleições legislativas: dois por Lisboa (Paulo Raimundo e António Filipe), um por Setúbal (Paula Santos) e outro pelo Porto (Alfredo Maia).

Além destes distritos, a caravana da CDU vai também passar por Leiria, Aveiro, Beja, Faro, Évora, Santarém, Braga e Coimbra, multiplicando-se em contactos com a população, arruadas e comícios.

A CDU vai iniciar o período oficial de campanha, na segunda-feira, no distrito de Lisboa, com um contacto com a população na Amadora e duas sessões públicas na capital.

Depois de dedicar a quarta-feira aos distritos de Leiria e Aveiro - que inclui uma visita ao Museu Nacional da Resistência e Liberdade, em Peniche -, a caravana segue para sul, com paragens em Setúbal e um comício em Beja, na quinta-feira. A sexta-feira será dedicada ao distrito de Faro, com paragens em Olhão, Vila Real de Santo António e Faro.

No sábado, a campanha volta ao distrito de Lisboa, com um desfile e comício no Parque das Nações, seguindo no domingo para Setúbal, onde se realizará outro comício.

A segunda semana de campanha volta a começar no distrito de Lisboa, com uma visita à Feira do Livro, seguindo-se depois um comício, à noite, em Alpiarça, no distrito de Santarém. Na terça-feira, está previsto um contacto com a população em Loures e um almoço com mulheres na Casa do Alentejo, em Lisboa, terminando o dia com um comício em Évora.

Só na quarta-feira da segunda semana é que a caravana da CDU parte para o norte do país, com um dia dedicado aos distritos do Porto e de Braga, que inclui uma visita a uma pedreira em Penafiel, um desfile em Guimarães e um comício em Braga.

A grande parte de quinta-feira será dedicada ao distrito de Porto - com um desfile e uma visita à antiga sede da PIDE -, mas terminará com um comício em Coimbra. Depois, a caravana da CDU regressa aos distritos de Lisboa e de Setúbal, para terminar a campanha com duas arruadas no Barreiro e em Lisboa e um comício no Seixal.

De acordo com fonte do PCP, o secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, irá marcar presença na maioria dos grandes eventos, e irá intensificar a sua participação na reta final da campanha.

Desde já, está prevista a sua participação numa sessão pública em Lisboa na terça-feira, juntando-se novamente a João Oliveira para um comício em Beja na quinta. No sábado, o líder comunista estará presente num desfile e comício no Parque das Nações, em Lisboa.

Nas últimas eleições europeias, em 2019, a CDU ficou em quarto lugar, com 6,88% dos votos e a eleição de dois eurodeputados.

Para estas eleições, João Oliveira já manifestou confiança no reforço da CDU, mas recusou fixar "objetivos excessivamente otimistas", como recuperar os três eurodeputados que a coligação tinha conseguido eleger em 2014.

A CDU concorre a estas eleições tendo como cabeça de lista João Oliveira, e os atuais eurodeputados Sandra Pereira e João Pimenta Lopes como números dois e três.