CDU indica João Ferreira como candidato à Câmara Municipal de Lisboa

"A Coligação Democrática Unitária -- CDU -- torna público que João Ferreira é o candidato à Presidência da Câmara Municipal de Lisboa nas Eleições Autárquicas 2025", lê-se num comunicado hoje divulgado pela coligação.

Neste comunicado, a coligação frisa que, "nos últimos 23 anos, sucessivos executivos municipais, quer do PSD/CDS, quer do PS, têm governado a cidade ao serviço de uma minoria ditada pelo papel e interesses imobiliários, contra os interesses da larga maioria da sua população".

"Ancorada no seu projeto e no seu percurso de intervenção na cidade de Lisboa, a CDU com as responsabilidades que daí decorrem, apresenta-se como alternativa e espaço de convergência de todos os que lutam pelo direito à habitação, à saúde, à mobilidade, à educação, à cultura, ao desporto na cidade de Lisboa", frisa a coligação.

A CDU acrescenta ainda que, tendo um "reconhecimento trabalho e provas dadas ao serviço da cidade e do seu povo", é uma "força de projeto e de realização" e "capaz de abrir caminho a uma governação democrática da cidade, pelo direito à cidade".

Nesta nota, a coligação refere ainda que vai organizar um comício, no próximo domingo em Lisboa, que contará com a presença de João Ferreira, assim como do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.

João Ferreira já tinha sido o candidato da CDU à Câmara Municipal de Lisboa nas últimas eleições autárquicas, em 2021, tendo na altura obtido 10,52% dos votos e dois mandatos.

Antes dessa candidatura, João Ferreira tinha sido candidato às eleições presidenciais de janeiro de 2021, tendo obtido 4,32% dos votos, tendo igualmente encabeçado a lista da CDU às europeias de 2014 e 2019.

De acordo com uma nota bibliográfica divulgada pela CDU, João Ferreira foi eurodeputado entre 2009 e 2021, tendo assumido uma vice-presidência do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL) do Parlamento Europeu.

Desde outubro de 2013, é vereador na Câmara Municipal de Lisboa - cargo que ocupa atualmente - sendo que, entre 1997 e 2005, foi membro da Assembleia da Freguesia da Ameixoeira.

João Ferreira é licenciado em biologia e membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.