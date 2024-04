Cecília Meireles, ex-deputada, atualmente afastada da política ativa, deixa elogios ao atual líder do CDS por ter conseguido que o partido regressasse ao Parlamento.

Afirma estar numa ala "mais liberal" do CDS e considera que a lei do aborto "está bem como está".



Para Cecília Meireles, a "grande mais valia" do partido é a sua capacidade de juntar pessoas que pensam algumas questões de forma diferente.



A ex-deputada aproveitou ainda para lembrar outras causas que considera prioritárias, como o acesso aos cuidados de saúde.