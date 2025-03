Cenários e calendário. O que acontece se a moção de confiança ao Governo for rejeitada?

“Temos de esperar pela rejeição [da moção] - a primeira data possível é algures entre 11 e 18 de maio", admitiu aos jornalistas.

"Realidade política nova"

Também sobre os esclarecimentos do primeiro-ministro, sobre a empresa da família, o presidente da República recusou-se a comentar se Luís Montenegro esclareceu ou não todas as dúvidas sobre o processo, afirmando que isso seria “tomar uma posição relativamente a uma matéria que está em apreciação parlamentar e em que há posições completamente opostas”.







Depois de chumbada a moção de censura do PCP, na quarta-feira, o primeiro-ministro garantiu que o Governo “não se furta ao escrutínio em todos os domínios” e admitiu que novas eleições podem ser “um mal necessário”. No debate parlamentar, o PS anunciou que vai votar contra a moção de confiança e acusou Montenegro de “calar o Parlamento” e "atirar país para eleições".



, começou por dizer o presidente da República, em reação ao debate da moção de censura do PCP, na Assembleia da República, acrescentando que o Conselho de Ministros se reunirá na sexta-feira para aprovar a moção.Marcelo Rebelo de Sousa aguarda pelo debate da moção de confiança e, caso seja rejeitada, “naturalmente” serão convocados os partidos políticos e o Conselho de Estados, para os dias seguintes., quando o PSD já deixou claro que mantém a aposta em Luís Montenegro.disse o presidente da República.Caso o cenário seja o de rejeição do voto de confiança,. A ser rejeitada a moção apresentada pelo Governo, o passo seguinte, ainda que não tenha mencionado a dissolução do Parlamento, será então a marcação das eleições legislativas antecipadas, pela quarta vez em cinco anos."Os portugueses não têm noção destes mecanismos políticos”, afirmou ainda Marcelo, lembrando que, ainda para mais seguidas de uma moção de confiança.“É muita realidade política nova ao mesmo tempo para os portugueses que viviam um clima, essencialmente, de estabilidade”.A ser rejeitada e cumpridos os passos obrigatórios para a convocação de eleições, caberá ao presidente da República marcar as legislativas antecipadas. De acordo com a lei eleitoral,Nas declarações aos jornalistas, após o debate, Marcelo Rebelo de Sousa recusou ainda questionar a legitimidade de Montenegro e disse que este está “convicto da justiça” das próprias posições, mas que os outros partidos estão “profundamente convictos da injustiça, ilegitimidade e ilegalidade” das mesmas posições. Recusando dizer o que faria no lugar do primeiro-ministro, o chefe do Estado comentou o facto de o “tempo” ser agora um critério político “fundamental”, sobretudo em processos “sinuosos e complicados”., considerou.