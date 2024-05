Censura aos deputados. PSD rejeita mudar regimento e dá razão a Aguiar Branco

Depois de esta manhã, em conferência de líderes, o presidente da Assembleia da República ter sugerido a criação de uma figura de voto de repúdio para discurso de ódio, Hugo Soares afasta uma eventual revisão do regimento.O líder parlamentar do PSD considera que o julgamento dos deputados cabe apenas aos portugueses.Esta é a reação do líder parlamentar social-democrata à polémica gerada pelas declarações de André Ventura sobre cidadãos turcos em pleno plenário.Hugo Soares acusa também o PS de ser uma força de bloqueio por ter forçado o adiamento da votação da descida do IRS no Parlamento.Em causa está uma proposta de texto de substituição ao pacote inicial do Governo, apresentada pelo PSD e CDS, e cujo debate foi esta manhã adiado a pedido do Partido Socialista.Hugo Soares fala em truques do PS e garante que a proposta do PSD vai manter-se inalterada.