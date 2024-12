Centenário de Mário Soares. Sessão solene evocativa na Assembleia da República

"No centenário de Mário Soares, coincidente com os 50 anos do 25 de Abril, expresso respeito pelo legado político, gratidão pelo contributo para a democracia e admiração pela coragem política", escreve Luís Montenegro no jornal Público, em artigo intitulado "Mário Soares é Democracia e Política". O primeiro-ministro expressa "respeito pelo legado político" de Mário Soares, "gratidão pelo contributo para a democracia" e "admiração pela coragem política"."No centenário de Mário Soares, coincidente com os 50 anos do 25 de Abril, expresso respeito pelo legado político, gratidão pelo contributo para a democracia e admiração pela coragem política", escreve Luís Montenegro no jornal Público, em artigo intitulado "Mário Soares é Democracia e Política". O chefe do Governo sublinha ter crescido a ouvir falar do comício da Fonte Luminosa, no verão de 1975, e recorda o "discurso para a história" por parte de Mário Soares.





"Perante a ameaça totalitária que pairava sobre o caminho para a democracia no nosso país, Mário Soares expressou o sentimento da grande maioria do povo português".



Montenegro destaca a luta de Soares "contra o extremismo, pela democracia, que prevaleceria no 25 de Novembro e ficaria consolidada na Constituição de 1976 e na sua revisão de 1982".



"Nesses anos, com Francisco Sá Carneiro, Ramalho Eanes, Diogo Freitas do Amaral e Álvaro Cunhal, cada um com as respetivas visões e méritos, escreveu as páginas fundadoras e estruturantes da democracia portuguesa", faz notar.



Montenegro acrescenta que nem a distância geracional nem a "evidente diferença ideológica" o impedem de reconhecer o contributo de Mário Soares para a História de Portugal, "designadamente a defesa incansável da liberdade, da democracia, dos direitos humanos e da integração europeia".



"Uma constante ao longo da vida, como advogado, parlamentar, ministro, primeiro-ministro e Presidente da República, que, com elementar justiça, faz dele um dos principais responsáveis pela inscrição daqueles valores no Portugal contemporâneo".



"Foi na chefia do Governo que mais evidenciou pragmatismo, quer em alianças com adversários, quer sacrificando a popularidade e o eleitoralismo perante a necessidade dos dois pedidos de ajuda externa que a realidade impôs e a execução dos respetivos programas que o sentido de responsabilidade determinou. E, mais tarde, no apoio à revisão constitucional de 1989, em que colocou interesses nacionais acima de divergências partidárias e pessoais. Ganhámos todos".



O primeiro-ministro afirma guardar "com elevado valor democrático as amáveis palavras de reconhecimento no desempenho da liderança parlamentar" que lhe dirigiu quando se cruzaram, "por altura do Governo que recuperou Portugal depois do terceiro resgate e que ele tão injustificadamente criticou".



E conclui o artigo a citar Soares com palavras "sempre atuais": "É preciso confiar no povo português. Eu confio no povo português e no génio do povo português. Um povo que tem a história que tem Portugal e que fez aquilo que fez, incluindo a revolução do 25 de Abril, que realizou todos os seus objetivos, um país que consegue ter as melhores relações com África e com as antigas colónias portuguesas. (...) Tenho confiança no futuro de Portugal e dos portugueses. Sempre tive".