CGTP sai à rua por quem "tem de optar entre pagar casa e pôr comida na mesa"

Foto: Manuel Fernando Araújo - RTP

"Nós temos 2,7 milhões de portugueses que trabalham e chegam ao fim do mês e não recebem mil euros de salário bruto", fez notar Tiago Oliveira.



Questionado sobre o recente acordo em sede de Concertação Social, o secretário-geral da CGTP observou que "850 mil trabalhadores auferem o salário mínimo nacional, mas não são os 820 euros, levam para casa 730 euros".

"Era bom que o Governo explicasse a estes portugueses que levam para casa 730 euros qual é a diferença que 50 euros vão fazer na melhoria das suas condições de vida", acentuou Tiago Oliveira.





Quanto à discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2025, Tiago Oliveira garantiu que a CGTP "vai estar muito atenta".



Este sábado é dia de manifestações da CGTP em Lisboa e no Porto, ações que a estrutura quis estender a profissionais dos sectores público e privado. A Intersindical reivindica aumentos de salários e pensões.



No Porto, o protesto decorreu durante a manhã. Começou pelas 10h00 na Praça da República.



Para assegurar a participação de quem trabalha ao fim de semana, foram emitidos vários pré-avisos de greve nos domínios do comércio, escritórios, indústria e hotelaria.