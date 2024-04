Foto: António Cotrim - Lusa

O Chega marcou para quinta-feira um debate de urgência no Parlamento sobre as reparações às antigas colónias portuguesas sugeridas pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Em comunicado enviado às redações, o partido diz que o objectivo é perceber se o Governo pensa dar algum passo no sentido de atribuir indemnizações às antigas colónias, razão pela qual pede a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros no debate.