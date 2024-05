Chega pede comissão parlamentar de inquérito à Santa Casa da Misericórdia

“Este Parlamento não pode ignorar a gravidade das declarações que têm vindo a público, quer de membros do Governo, quer de membros da antiga administração da Santa Casa”, assim como não pode ignorar notícias sobre “prémios atribuídos, investimentos ruinosos e acusações de benefício próprio” ou, declarou Ventura perante os jornalistas.Por essa razão, o partido “ponderou todos os instrumentos possíveis para obter o esclarecimento que era necessário sobre esta matéria” eO pedido já está no sistema da Assembleia da República e será discutido nos próximos dias e votado no Parlamento, segundo o presidente do Chega.“Fazemo-lo não para banalizar as comissões de inquérito - porque temos a noção que esse instrumento deve ser amplamente salvaguardado - mas porquede uma série de acusações graves de uso indevido do dinheiro público”, justificou.André Ventura insistiu na gravidade das notícias “aprofundadas, sérias e particularmente graves em relação à Santa Casa da Misericórdia” que denunciam “um conjunto de investimentos duvidosos”, “resultados objetivamente escandalosos” e uma gestão “altamente danosa para o erário público”.“O ser danosa para o erário público poderia ser um mero ato de má gestão ou de incompetente administração. Mas os dados que têm vindo à tona nos últimos dias demonstram-nos que,”, declarou o deputado.“O que podemos esperar desta ação é que os resultados que venham a ser conhecidos com o dinheiro dos contribuintes sejam cada vez mais gravosos e cada vez mais ofensivos”.

IL também quer comissão de inquérito

O presidente do Chega frisou ainda que o partido “tem a perfeita noção do momento parlamentar que vivemos” e de que, “hoje mesmo, se escuta uma comissão especial por causa do presidente Marcelo Rebelo de Sousa”.

“Tem a consciência que, na próxima semana, toma posse uma comissão de inquérito ao caso das gémeas, que envolve também personalidades importantes da República”, acrescentou.





Apelando à viabilização por parte da oposição, Ventura disse que "ainda hoje" o Chega vai levar a cabo "conversações com PS e PSD", até porque o partido já utilizou o seu direito potestativo de impor um inquérito parlamentar (limitado a um por sessão legislativa) sobre o caso das crianças brasileiras tratadas em Portugal.



à gestão financeira e à tutela política da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para investigar os "investimentos ruinosos" feitos desde 2015.

As declarações dos partidos surgem depois de, no final do mês passado, o Governo ter anunciado a exoneração da Mesa da SCML.





Dias depois, em entrevista à RTP, a atual ministra do Trabalho Maria do Rosário Palma Ramalho acusou a Mesa e a provedora de se beneficiarem "a si próprios", acusando ainda Ana Jorge de não ter feito "nada" para resolver a situação difícil daquela instituição.