Chega promete acabar com os cargos políticos

Num jantar-comício, ontem em Chaves, André Ventura prometeu acabar com cargos políticos e rendimentos a quem está na vida política. Isto depois de ouvir um dos principais trunfos do partido nestas eleições: a antiga deputada do PSD Manuela Tender, agora candidata do Chega pelo círculo de Vila Real.